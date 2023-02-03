Источник: Месут Озил завершил карьеру

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Месут Озил принял решение завершить карьеру, сообщает турецкий инсайдер Якуп Чинар.

По информации журналиста, немецкий хавбек был раскритикован тренерским штабом команды за качество игры в матче 22-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (0:1). Позже Озил не пришел на тренировку и сообщил партнерам по команде о завершении карьеры.

Ранее 34-летний футболист выступал за «Фенербахче», «Арсенал», «Реал» и «Шальке». Он является чемпионом мира в составе сборной Германии, чемпионом Испании и четырехкратным обладателем Кубка Англии

В текущем сезоне он провел за «Башакшехир» 8 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.