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Турция

Сегодня, 14:41

Турецкий журналист рассказал, что Дзюбу в Турции прозвали «воздушным шаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал о трансфере российского нападающего Артема Дзюбы в «Адану Демирспор», а также об отношении к футболисту в Турции.

«Трансфер Дзюбы был воспринят как отличная новость для «Аданы», но не для «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа». Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба. Но довольно скоро его прозвали «воздушным шаром». Дзюба не смог адаптироваться в Турции. Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего», — приводит слова Будки «Чемпионат».

В составе «Аданы» 34-летний форвард провел четыре матча и забил один гол. В ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В феврале 2023-го он перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5042185-tureckij-zhurnalist-dzyubu-v-turcii-prozvali-vozdushnym-sharom.html
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Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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