Ванда Нара сообщила, что у Икарди было четыре телефона для связи с разными женщинами

Жена и агент форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала, что футболист пользовался четырьмя телефонами сразу, чтобы связываться с разными женщинами.

«Он разделил женщин по континентам. Это настоящее безумие. Один телефон был «хорошим», на него звонили из клуба, отвечала я. Остальные предназначались для женщин», — цитирует Нару Mundo Deportivo.

Мобильные устройства футболиста модель выбросила в воду и ничего об этом не сказала мужу.

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. В декабре 2023 года появилась информация, что они близки к разводу. Одной из причин назывался роман девушки с игроком «Спартака» Кейта Бальде.