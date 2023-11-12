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Турция

Сегодня, 17:16

Зайнутдинов получил травму в матче чемпионата Турции и был госпитализирован

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов получил повреждение в матче с «Истанбулом» в 12-м туре чемпионата Турции. Его увезли в больницу с травмами черепа, глаза и носа.

На 35-й минуте экс-игрок ЦСКА попытался отобрать мяч у соперника и получил локтем по лицу, из-за чего у казахстанца открылось кровотечение. В итоге Зайнутдинов был заменен на 41-й минуте.

Ранее 25-летний футболист был вызван в сборную Казахстана, которая в рамках отбора на Евро-2023 сыграет против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября).

Бактиер Зайнутдинов
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