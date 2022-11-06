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Карьера Артема Дзюбы за пределами России может закончиться, толком и не начавшись. Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале пишет, что футболист расторг контракт с «Адана Демирспор». На текущий момент никаких подробностей нет, но многие факторы намекают на то, что это правда.
Дзюба перешел в «Адану» летом. В конце прошлого сезона истек его контракт с «Зенитом», и Артем решил попробовать свои силы за рубежом. Да и контракт Артему предложили для его возраста отличный — по информации «СЭ», 1,5 миллиона евро в год.
В Турции Дзюба должен был стать заменой Марио Балотелли, который провел отличный предыдущий сезон, но решил покинуть страну. В итоге итальянец ушел в «Сьон», а у Артема получилось отлично начать — гол в дебютной игре.
Но пока этот мяч так и остается единственным на счету Дзюбы в Турции. «СЭ» уже подробно рассказывал, почему Артем мог перестать попадать в состав. Если коротко, вот три ключевых фактора:
— похоже, Дзюба сдал как футболист;
— габаритный форвард не вписывается в новый стиль игры с «ложной девяткой», который ставит тренер Монтелла;
— у «Аданы» проблемы с деньгами. Президент клуба Мурат Санджак недавно и вовсе сказал, что «продажами футболок не окупишь даже одну ногу Дзюбы».
Вероятно, в реальности сложились все три обстоятельства — факт лишь в том, что Дзюба не играл в шести из семи последних матчей команды, хотя о его травмах не сообщалось. В этом плане интересно будет узнать об условиях расторжения контракта — кто стал инициатором, получит ли Дзюба всю зарплату до конца сезона? Ведь у Артема была отличная возможность остаться на скамейке и досидеть на лавке до следующего лета.
«Если бы он ставил деньги во главу угла, то уехал бы в Саудовскую Аравию или в Эмираты, — говорил про Дзюбу «СЭ» комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов. — У него есть спортивный интерес, желание играть в еврокубках, куда метит «Адана». А с мотивацией у него никогда проблем не было. Сейчас — тем более. Форварду нужно доказывать свою состоятельность, что он по-прежнему эффективен, топ. Биография-то у него потрясающая. Почему «Адана» его взяла? Это тот нападающий, которого знают в Европе по Лиге чемпионов, матчам за сборную, по чемпионату мира. Как только перестанет залетать у Беланда, может быть, Монтелла изменит и стиль игры, начнет действовать с чистым нападающим».
Также интересно, где Дзюба может оказаться в ближайшее время. Слухов о возвращении в Россию пока даже нет, зато есть информация об интересе «Венеции». Исполнительный директор клуба из серии Б Александер Мента даже подтвердил это, но уточнил — все будет зависеть от ряда обстоятельств.
«Здесь нечего оценивать, он вообще не играет. Артему следует вернуться в Россию и попробовать себя там, возможно, в более низкой конкуренции», — уверен экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела.
После ухода из «Зенита» мы несколько месяцев следили за Дзюбой, пытаясь выяснить новую команду игрока. Спустя несколько месяцев начинается второй сезон сериала.
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