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Сегодня, 10:45

Газзаев — о Семине: «Никогда не забуду, как Юра с женой приехал поболеть за нас на финал Кубка УЕФА 2005 года»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Многократные чемпионы России тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» перед ретроматчем ЦСКА и «Локомотива» рассказали, как Семин приехал в Лиссабон в мае 2005 года, чтобы поддержать друга и коллегу в главном матче его жизни.

Газзаев: — Никогда не забуду, как Юра с женой Любой приехали поболеть за нас на финал Кубка УЕФА 2005 года в Лиссабон. Сколько теплых слов от него я тогда услышал! Он аж растрогался от нашей победы — и слезы были... Семин сказал моей супруге Белле: «Ты даже не представляешь, что он сделал!»

Такое отношение друга и в то же время коллеги, у которого своя тренерская карьера, — это самое дорогое в жизни. Вот вам и объяснение, почему наши с Юрой отношения — это навсегда. Только настоящий друг мог так отреагировать и сказать такие слова. А быстро ли я его поздравлял... В том же 2002 году, после очного матча, вначале были эмоциональные моменты. Но потом, конечно, поздравил!

Семин: — В 2005-м я уже тренировал сборную и приехал в Лиссабон, чтобы и Валеру поддержать, и футболистов в самом важном матче вживую посмотреть. Как такое пропустить — впервые наш российский клуб играл в финале еврокубка! А уж тем более когда друг его тренирует. Все наши общие товарищи были тогда на матче и радовались. Зависть? Да вы что, даже мысли такой не было. Только радость. Друг, с которым мы вместе к тому времени уже тридцать лет, одержал такую победу! К тому же победил наш футбол, и Валера — его представитель.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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