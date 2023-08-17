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Суперкубок УЕФА

Сегодня, 03:33

Мендилибар: «Севилья» создала больше моментов, чем «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосе Луис Мендилибар.
Фото Reuters
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Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Составить хороший план против такой хорошей команды, как «Сити», очень сложно. Мне бы хотелось, чтобы мы встречали их выше и оказывали на них больше давления. Мы не воспользовались своими шансами забить второй гол. Но я действительно считаю, что мы провели хорошую игру и, вероятно, создали больше моментов, чем они.

Обычно "Сити" забивает минимум один мяч. Мы знали это и понимали, что нам надо забивать дважды, чтобы победить. Увы, нам это не удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.

 
&laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2037792--man-city-vs-sevilla/
Футбол
ФК Севилья
Хосе Луис Мендилибар
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