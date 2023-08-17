Мендилибар: «Севилья» создала больше моментов, чем «Сити»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Составить хороший план против такой хорошей команды, как «Сити», очень сложно. Мне бы хотелось, чтобы мы встречали их выше и оказывали на них больше давления. Мы не воспользовались своими шансами забить второй гол. Но я действительно считаю, что мы провели хорошую игру и, вероятно, создали больше моментов, чем они.

Обычно "Сити" забивает минимум один мяч. Мы знали это и понимали, что нам надо забивать дважды, чтобы победить. Увы, нам это не удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.