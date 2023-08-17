Гвардиола: «Забей «Севилья» второй мяч, все могло закончиться иначе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Возможно, завершающий удар Эн-Несири не был идеальным, но были моменты и похуже. Окампос был очень близок к цели. Но Эдерсон спас нас. В начале второго тайма мы стали лучше играть в пас, больше контролировали игру. Ближе к концу забили и чувствовали, что можем забить еще на последних минутах. Забей «Севилья» второй мяч, все могло закончиться иначе. У «Севильи» прекрасные игроки, отличный вратарь, крайние защитники, которые играют за сборные. Оливер Торрес хорошо взаимодействует с нападающими. «Севилья» очень опасна впереди.

В прошлом я ощущал нехватку мотивации, когда команда часто выигрывала трофеи. Но сегодня у меня не было этого чувства. Мы очень рады этому трофею. Мы упустили один трофей, чтобы собрать полную коллекцию, а следующий шанс будет на клубном чемпионате мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.