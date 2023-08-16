Дикие эксперименты Гвардиолы и продолжение черной полосы «Севильи». Чего ждать от Суперкубка УЕФА

У матча в Пирее есть свои интриги, но они не касаются результата.

Когда Пеп Гвардиола выиграл свой первый требл (с «Барселоной» в 2009-м), он затем установил и еще одно достижение. Тогда сине-гранатовые взяли все шесть трофеев, которые разыгрывались в календарном году, добавив к чемпионату и Кубку Испании, а также Лиге чемпионов еще и Суперкубки Испании и Европы, а также клубный чемпионат мира.

Такое можно было только повторить, и год спустя к этому был близок «Интер». Тогда миланцы тоже сделали требл, затем взяли Суперкубок Италии, но в Суперкубке УЕФА случилась осечка — поражение от «Атлетико» еще не с Диего Симеоне и Давидом де Хеа, Куном Агуэро и Диего Форланом в составе (0:2). Хотя КЧМ в декабре «Интер» все же взял, остановившись на пяти трофеях.

«Манчестер Сити» уже точно не повторит достижение «Барселоны» — 2009 — тот год останется для Гвардиолы уникальным. Полторы недели назад «Сити» проиграл Суперкубок Англии «Арсеналу» в серии пенальти. Хотя в случае победы все равно были бы вопросы, можно ли считать это полноценным трофеем. В Англии матч за Суперкубок носит полуофициальный и скорее выставочный характер. В середине 2000-х Алекс Фергюсон сказал о нем так: «Это матч, в котором мы никогда не стараемся победить или умереть. Мы используем эту игру как барометр для определения уровня физической готовности команды». И, например, еще до того, как ФИФА в ковидные времена увеличило число замен до пяти. И сейчас это стало нормой, в матчах за Суперкубок Англии можно было менять до семи игроков. Фишка, свойственная товарищескому, а не официальному матчу.

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

С Суперкубком УЕФА все же другая история. Вряд ли, конечно, для Гвардиолы это игра из серии «победить или умереть». И вряд ли ему сильно хочется на старте сезона посреди недели лететь в раскаленную и объятую лесными пожарами Грецию, тем более что в предстоящие выходные сложный матч с «Ньюкаслом». Но все же это абсолютно официальный трофей, которого еще нет в клубном музее «Сити». Есть ради чего постараться.

Тем более что скамейка позволяет провести ротацию состава. В ворота наверняка отправится Штефан Ортега, возможно, впервые в основе выйдет Йошко Гвардиол, а в группе атаки можно ждать Джека Грилиша и Коула Палмера, который классно проявляет себя в первых матчах сезона. Кого точно не будет на поле стадиона «Георгиос Караискакис» в Пирее, так это Кевина де Брейне. Бельгиец получил травму подколенного сухожилия в игре с «Бернли», а в понедельник прошел углубленное медобследование. С титульными матчами в Европе ему категорически не везет.

А еще это шанс еще раз обкатать удивительную схему 4-2-5. Да-да, все правильно, здесь нет опечатки. Мы привыкли, что в прошлом сезоне при владении «Сити» использовал схему 3-2-5, а сейчас суть в том, что при розыгрыше мяча вратарь становится в одну линию с тройкой полевых, помогая разбивать прессинг соперника. Сначала Гвардиола попробовал это в контрольном матче с «Баварией», а потом повторил и в игре первого тура АПЛ с «Бернли». В обоих случаях в воротах был Эдерсон, но Ортега играет ногами не хуже бразильца.

Хосе Луис Мендилибар. Фото AFP

Так что одна из интриг матча в Пирее — увидим ли мы продолжение этого эксперимента. С чисто же спортивными интригами все выглядит не очень — за лето «Севилья» точно не стала сильнее. Боссы андалусийцев после победы в Лиге Европы оставили у руля Хосе Луиса Мендилибара, казавшегося типичным временщиком. Вот только параллельно приходили новости, что «Севилья» из-за финансовых трудностей готова расстаться с любым игроком. Правда, из важных игроков никто не ушел (пока), а сожалеть стоит только об Алексе Теллесе и Брайане Хиле, у которых закончились аренды. Но и усиления тоже толком не было, хотя пришедший из «Айнтрахта» Джибриль Соу способен немного разгрузить в центре поля пожилых Фернандо и Ивана Ракитича.

Ну и потом есть печальная для «Севильи» статистика: если Лига Европы — это ее турнир, то вот Суперкубок УЕФА — чужая территория. Из шести предыдущих матчей выигран был только один — самый первый, в 2006-м, когда севильцы разгромили «Барселону». Дальше — пять поражений подряд (2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020). И вообще, за десять последних лет победитель Лиги Европы выиграл лишь однажды — в 2018-м «Атлетико» был сильнее «Реала» (4:2).