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Суперкубок УЕФА

Сегодня, 04:13

Гвардиол: «Абсолютно не чувствую давления в «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Великолепные чувства, просто потрясающие. Не каждый день выпадает возможность сражаться за трофеи. У нас был шанс, и к счастью, мы им воспользовались! Я наслаждаюсь каждым моментом [в клубе]. Я абсолютно не чувствую давления, меня окружают классные игроки и замечательные партнеры по команде. Я хочу выкладываться на поле по максимуму, тем более что у меня есть возможность учиться у одного из лучших тренеров в мире. Это все, о чем я сейчас думаю», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиола.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2037792--man-city-vs-sevilla/
Футбол
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
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