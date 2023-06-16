Отстраненного президента Украинской ассоциации футбола Павелко арестовали на 60 суток

Суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток отстраненного от должности президента УАФ Андрея Павелко, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере 270 тысяч долларов перечислят в казну государства.

В феврале 2023 года Печерский суд отстранил Павелко от должности до 17 марта, после чего отстранение продлевалось два раза.

Также в ноябре 2022 года суд арестовал президента УАФ с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 миллиона гривен.

Павелко было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы».

Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог и Павелко вышел на свободу.