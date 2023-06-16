Отстраненного президента Украинской ассоциации футбола Павелко арестовали на 60 суток

Сегодня, 11:24
Суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток отстраненного от должности президента УАФ Андрея Павелко, сообщает ТАСС.
Сообщается, что Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере 270 тысяч долларов перечислят в казну государства.
В феврале 2023 года Печерский суд отстранил Павелко от должности до 17 марта, после чего отстранение продлевалось два раза.
Также в ноябре 2022 года суд арестовал президента УАФ с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 миллиона гривен.
Павелко было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы».
Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог и Павелко вышел на свободу.