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Сегодня, 11:24

Отстраненного президента Украинской ассоциации футбола Павелко арестовали на 60 суток

Виталий Косик
Корреспондент
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Суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток отстраненного от должности президента УАФ Андрея Павелко, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере 270 тысяч долларов перечислят в казну государства.

В феврале 2023 года Печерский суд отстранил Павелко от должности до 17 марта, после чего отстранение продлевалось два раза.

Также в ноябре 2022 года суд арестовал президента УАФ с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 миллиона гривен.

Павелко было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы».

Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог и Павелко вышел на свободу.

Источник: ТАСС
Футбол
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