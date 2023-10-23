Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Премьер-лига
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 13:59

«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим футболистом Роспутько

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Руководство «Шахтера» объявило о расторжении контракта с полузащитником молодежной команды Александром Роспутько, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского клуба.

«В связи с невозвратом игрока в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту «Шахтер» расторг соглашение с футболистом Александром Роспутько», — приводит ТАСС текст заявления команды.

13 октября стало известно, что Роспутько сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1), который проходил в Бельгии. 19-летний игрок отправился в Россию.

16 октября отец футболиста подтвердил, что его сын находится в России и планирует получить российское гражданство.

Александр Роспутько. Украинский футболист «Шахтера» сбежал после еврокубкового матча. Кажется, в Россию

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Шахтер (Донецк)
Читайте также
Костомаров примет участие в гала-концерте в честь юбилея Авербуха
Источник сообщил, что Тонали готов признать вину в игре на ставках
Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе
Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Спасибо, Шева!
«Барселона» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Заря» выступила против переноса матча с командой из Израиля