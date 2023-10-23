«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим футболистом Роспутько

Руководство «Шахтера» объявило о расторжении контракта с полузащитником молодежной команды Александром Роспутько, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского клуба.

«В связи с невозвратом игрока в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту «Шахтер» расторг соглашение с футболистом Александром Роспутько», — приводит ТАСС текст заявления команды.

13 октября стало известно, что Роспутько сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1), который проходил в Бельгии. 19-летний игрок отправился в Россию.

16 октября отец футболиста подтвердил, что его сын находится в России и планирует получить российское гражданство.