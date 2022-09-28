Как сейчас живут донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Они могут вернуться в свои регионы?

Хроника скитаний двух клубов-участников чемпионата Украины-2022/23.

В 2014 году жизнь в Донецке и Луганске тотально изменилась. Отразилось это и на спорте — главные футбольные клубы, «Шахтер» и «Заря», покинули свои регионы и перебрались в центральную часть Украины. Как это повлияло на результаты команд, что стало с посещаемостью и возможно ли возвращение?

«Прилетели, отыграли — обратно в Киев. У «Шахтера» все матчи на выезде — скитаются, бедолаги»

В 2014 году после обострения ситуации на Донбассе футбольный клуб «Шахтер» покинул Донецк и переехал в Киев. С тех пор клуб базируется в этом городе — офис находится в отеле «Опера», который принадлежит акционеру клуба. Футболисты живут либо в гостинице, либо снимают квартиры неподалеку.

Некоторые номера переоборудовали под рабочие кабинеты — в «Опере» команда собирается перед выездами, здесь проходят теоретические занятия, презентации и пресс-конференции. Тренировки проходят на базе киевского «Арсенала» «Святошин», находящейся в 20 километрах от столицы.

Вместе с основой «Шахтера» переехали молодежные, а также детско-юношеские команды. В течение нескольких лет на базе построено еще два поля, а также открыл тренажерный зал.

Футболисты «Шахтера». Фото Global Look Press

«Бывшая база «Шахтера» Кирша закрыта, пользоваться ей нельзя, — рассказывал в 2019-м году в интервью российскому федеральному каналу бывший игрок «Спартака» и сборной России Алексей Бахарев. — Проезжал как-то мимо — ужас, что творится. Лес, заросли, никому ничего не надо. Сам «Шахтер» живет в киевской гостинице. Домашние матчи проводились сначала во Львове, но как-то не пошло — болельщики не восприняли. Сейчас играют в Харькове. Прилетели, отыграли, — обратно в Киев. Скитаются, бедолаги. Считай, все матчи на выезде».

С проведением домашних встреч у «Шахтера» реально большие проблемы. Изначально клуб проводил их во Львове, затем — в Харькове на стадионе «Металлиста», а с 2021 года и по настоящее время играет на киевском «Олимпийском». Там же команда проводила свои еврокубковые матчи — до февраля 2022-го.

Само собой, переезд «Шахтера» сильно сказался на посещаемости. Для примера, в сезоне-2012/13 был установлен клубный рекорд — в среднем на каждый матч команды в Донецке приходило более 41 тысячи человек. С 2014 года произошел резкий спад — в предыдущем чемпионате номинально домашние игры посещало менее 6,5 тысяч болельщиков.

Статистика. Transfermarkt

С 2014 года начался и массовый исход легионеров. В сезоне-2015/16 «Шахтер» заработал 102 миллиона евро на продажах бразильцев Луиза Адриану, Алекса Тейшейры, Фернанду и Дугласа Косты, в 2018-м выгодно продал в «МЮ» Фреда. Раньше фишкой «Шахтера» была смесь украинцев и бразильцев в составе. На данный момент остается всего четыре легионера — хорват Джурасек, бразилец Тэйлор, нигериец Кайоде и Траоре из Буркина-Фасо. Тренирует «Шахтер» Игор Йовичевич, занявший пост главного летом 2022-го, — после того, как уехал итальянец Роберто Де Дзерби.

А непосредственно в Донецке появился новый «Шахтер», созданный в 2015 году на базе команды «Юный Новоросс». В данный момент он выступает в чемпионате ДНР, а от прежнего «Шахтера» осталось только название. Даже форма изменилась — теперь она черно-красно-синих цветов. К предшественнику местные болельщики относятся двояко.

— «Шахтер» перестал быть «Шахтером» в момент отъезда, — рассказывал в интервью Sport24 главный редактор донецкого издания «За Футбол» Олег Антипов. — Как говорят у нас, это уже не «Шахтер», а «Шахтар». Я знаю многих фанатов клуба еще с советских времен — у них тот клуб уже не вызывает даже злобы, которая, может, изначально была. Ну, есть и есть «Шахтер» из Донецка, который почему-то играет не здесь. Странно, но не более. Максимум — узнают счет. Если матч сам по себе интересный — может, даже и посмотрят. Но между просмотром игры «Шахтера» и интересной встречей в РПЛ выберут второе. Связи уже нет — это чужая команда.

29.09.2022 | Спартак — Зенит

Будущее «Зари» под угрозой?

Как и «Шахтер», в 2014 году «Заря» покинула свой город и переехала на запад Украины. Все эти годы клуб базировался в Запорожье, где играл и продолжает играть в этом чемпионате на 12-тысячном стадионе «Славутич Арена». В последнее время домашние матчи также проводятся в закарпатском Ужгороде. В Луганске на «Зарю» никогда не ходили так, как на «Шахтер» (что объясняется более низким уровнем и отсутствием современного стадиона), но после 2014-го посещаемость домашних матчей совсем плохая — в прошлом сезоне на «Славутич Арене» собиралось в среднем чуть больше полутора тысяч человек.

Статистика. Transfermarkt

На удивление, сезон-2015/16 стал одним из самых успешных в новейшей истории клуба — чемпион СССР-1972 занял четвертое место в УПЛ и дошел до финала Кубка страны (где проиграл «Шахтеру»). А в 2016-м дебютировала на групповой стадии Лиги Европы. Также «Заря» была относительно успешна в коммерческом плане — в 2017-м заработала на продажах футболистов рекордные для клуба на тот момент 3,2 миллиона евро, а спустя год выручила за переход в «Реал» вратаря Андрея Лунина аж за 8,5 миллиона. Но после февраля 2022 года все легионеры покинули «Зарю», еврокубки тоже под вопросом. Однако в клубе утверждают, что поводов для беспокойства нет.

В самом Луганске на базе «Зари» пока не создано новой команды. Хотя мэр города Манолис Пилавов в июне 2022-го заявил, что такие планы есть:

«Что касается профессионального футбола, тут есть много вопросов. Но сегодня спортивная жизнь больше все-таки крутится вокруг города Луганска. До начала СВО в первенстве города, а мы его всегда проводим, участвовало уже далеко за 100 команд. Что касается «Зари», я думаю, что вряд ли клуб вернется. Нам сегодня нужно думать о том, чтобы создавать команду, которая будет защищать честь флага ЛНР».