Украинский футболист «Шахтера» сбежал после еврокубкового матча. Кажется, в Россию

Известен даже новый клуб.

Полузащитник молодежной команды «Шахтера» Александр Распутько сбежал из расположения команды и мог попросить убежища в России — об этом 13 октября сообщил RT со ссылкой на издание «ДинамоМания».

Обстоятельства

Все случилось еще 4 октября после матча Юношеской лиги УЕФА, где «Шахтер» играл с «Антверпеном» и победил 2:1. 19-летнего Распутько недосчитались в самолете — после поисков в аэропорту нашли только аккуратно сложенную форму. В это время сам футболист почистил соцсети, а после перестал отвечать на звонки.

Официального подтверждения, что Распутько выехал в Россию, до сих пор нет. Однако есть несколько инсайдов, согласно которым футболист действительно отправился в нашу страну. В частности, об этом сообщает телеграм-канал «Брутальный футбол».

Причины

В качестве причин для побега рассматриваются две версии. Первая — пророссийские взгляды Распутько, уроженца Горловки. Есть информация, что из-за них у Александра были многочисленные конфликты внутри команды.

Вторая версия, куда более прозаичная, — ситуация с контрактом. Текущее соглашение футболиста действовало до конца сезона, и сразу после матча с «Антверпеном» он должен был подписать новое соглашение сроком на пять лет. Однако, по некоторым данным, условия нового контракта были непривлекательными, а в случае неподписания Распутько мог потерять игровую практику.

Некоторые источники сообщают, что матч с «Антверпеном» был своего рода «наградой» для игрока — якобы в заявку «Шахтера» U-19 Распутько был включен как раз накануне продления соглашения.

Фото Global Look Press

Комментарий «Шахтера»

В клубе прокомментировали информацию о побеге своего футболиста следующим образом: «Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько в Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется — контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию. Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернется в страну".

Возможное место работы

Быстро стал известен возможный новый клуб Распутько. Украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что Александром очень интересовались в санкт-петербургской «Звезде», играющей во втором дивизионе. Именно в этой команде работает Геннадий Зубов — экс-футболист «Шахтера», много лет плотно работавший в том числе и с молодежкой «горняков». По одной из версий, именно через Зубова «Звезда» смогла выйти на Распутько.

Фото Global Look Press

Что говорят в Госдуме?

В Государственной думе дали несколько комментариев по теме. Так, Светлана Журова сомневается, что побег был совершен просто так: «Это как раньше, в советские времена, наши хоккеисты убегали в Штаты. Они договаривались заранее. На голую землю никто просто так убегать не будет. В любом случае, думаю, мы скоро узнаем подробности».

«Если окажется, что эта информация правдива, что спортсмен действительно сбежал в Россию, думаю, его сможет принять какой-то клуб, ему окажут содействие. Понятно, что должен быть соответствующий уровень игры, надо будет смотреть, где именно он окажется полезен. Это спорт, и ценность игрока оценивается его полезностью, а не тем, откуда и куда он убежал», — добавила депутат.

Председатель комитета ГД РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался в комментарии для «СЭ»: «Плохо, когда те или иные спортсмены просят политическое убежище. Я говорю это без привязки к национальности именно этого спортсмена. Это плохо и говорит о том, что создаются невыносимые условия, человек вынужден покидать свою страну, клуб, друзей и родственников. В данной ситуации надо дождаться официальной информации, обращения спортсмена. Думаю, что если такое обращение поступит, то в сегодняшних не самых простых взаимоотношениях России и Украины есть упрощенный порядок получения гражданства и отдельно взятые регламентирующие документы. Но надо дождаться официальной информации».