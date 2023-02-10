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Сегодня, 18:44

Пономарев о 13-летней футболистке, которая играет с мальчиками: «Даша уже лучший бомбардир»

Пономарев рассказал о своей ученице, 13-летней Антоновой
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Детский футбольный тренер Александр Пономарев рассказал о своей ученице, 13-летней Дарье Антоновой, которая играет за «Торпедо» из Миасса в одной команде с мальчиками и считается главной звездой местного клуба.

«Моей команде Дарья занимается последние три года. До этого занималась в других клубах. Могу сказать, что за три года она действительно прогрессировала. Дарья изначально проявляла все свои качества и, конечно, за этот период она хорошо добавила в своем уровне. Это связано с тем, что она играет с мальчиками. В городе нет отдельной команды с девочками. Но ее приглашали сыграть за сборную области, и Дарья выезжала играть за другие команды. Уже получила титул лучшего игрока и лучшего бомбардира. Антонова — одна из лидеров нашей команды. К ней тепло относятся и любят ее. Нет такого, что она девочка, и специально не дают ей играть. У Дарьи ярко выражены бойцовские качества. Цель моей работы — подвести ребят к просмотрам в академии, чтобы у них был шанс показать себя. Конечно, я буду рад, если Дарью заметят и позовут в женскую команду», — приводит слова Пономарева Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-dasha-uzhe-luchshiy-igrok-i-luchshiy-bombardir-trener-ponomarev-o-13-letney-futbolistke-kotoraya-igrayet-s-malchikami
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