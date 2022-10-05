Американская футболистка Уиллиамс заявила, что русские люди бывают недружелюбными

Американская футболистка «Локомотива» Кайлан Уиллиамс поделилась мнением о русских людях. По ее мнению, они бывают грубы к окружающим.

«Некоторые стереотипы о России определенно подтверждаются. Например, о том, что россияне недружелюбные. В продуктовом магазине незнакомец вполне может начать грубо толкать тебя тележкой, потому что думает, что ты слишком медленный», — рассказала Уиллиамс «Ленте.ру».

24-летняя американка выступает в «Локомотиве» с 2021 года. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат России вместе с московским клубом.