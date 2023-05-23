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Сегодня, 12:50

«Динамо» заплатило «Зениту» рекордную компенсацию за футболистку

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», в январе этого года «Динамо» выплатило «Зениту» 8,5 миллиона рублей за подготовку 23-летней нападающей Елены Шерстневой.

Это рекордная сумма для современного женского российского футбола. При этом она не является трансферной — деньги переводятся за рост мастерства игрока, до перехода к бело-голубым один из самых талантливых форвардов своего поколения провела три года в составе клуба из Петербурга.

В составе сине-бело-голубых Шерстнева стала чемпионкой страны в 2022 году, забив в том сезоне 19 мячей в 23 матчах. В «Динамо» на ее счету пока 3 гола в 8 встречах.

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