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Сегодня, 21:35

Каманцев рассказал о работе ВАР на женском Суперкубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» высказался о работе системы ВАР на матче женского Суперкубка России.

— Мы готовили бригаду, чтобы она смогла отработать матч с ВАР, — сказал Каманцев. Это уникальный опыт, не так много национальных матчей проходит с ВАР вообще в мире. Это большое достижение российского женского футбола и судейства.

— Стоит ли нам ждать целую женскую бригаду на матче в РПЛ?

— Когда целая женская бригада заслужит назначение на матчи первой лиги, тогда мы можно будет об этом говорить.

Победителем женского Суперкубка России стал «Зенит», обыгравший ЦСКА (1:1, пенальти 5:4). Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

РФС
Павел Каманцев
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