Романцев считает, что уровень женского футбола сильно вырос

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев считает, что уровень женского футбола за последнее время значительно вырос.

«Если время будет, я приду посмотреть на женскую команду «Спартак». В мое время этого не было, для меня это экзотика, хотя, когда первые женские команды появились в России, мне было как-то немножко неудобно за девочек. Сейчас смотрю, насколько вырос женский футбол — это что-то! Я как-то включил телевизор, смотрел чемпионат мира, минут через пять только понял, что это женщины, потому что они и двигаются, и думают практически не хуже мужчин, сильно поднялся женский футбол. Футбол — командный вид спорта, у футболистов много друзей. Футбол все равно отплатит какой-то добротой, никто не пожалеет никогда, что занимался футболом, даже если не получится достичь больших успехов. Футбол оградит от очень плохих мыслей и очень плохих действий пацанов, а сейчас уже и девчонок», — приводит слова Романцева ТАСС.

В 2023 году женская сборная России принимала участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии. Национальная команда победила в турнире, обыграв Бангладеш, Бутан, Непал и Индию.