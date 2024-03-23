В «Звезде-2005» высказались о решении играть с ЦСКА в Перми со зрителями

Президент женского футбольного клуба «Звезда-2005» Виктор Засульский прокомментировал решение провести матч Суперлиги с ЦСКА.

«Игра с ЦСКА уже началась и проходит со зрителями. Какие тут могут уже быть загадки? Усилены меры безопасности. Решение по отмене матча принимаем не только мы, клубы, но и сама лига. Вопросы надо все задавать им, а не нам. А мне не хочется комментировать решение других людей. Мы сегодня играем», — приводит слова Засульского Sport24.

Игра проходит в эти минуты на стадионе в Перми со зрителями. Пресс-служба московского клуба сообщила, что решение проводить матч приняла администрация Перми.