Адиев рассказал о фаворитах ЧМ-2022 в Катаре

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
«Я думаю, группа команд, которые будут бороться за титул чемпиона мира, остается неизменной. Но сложно предсказывать, нужно хотя бы посмотреть пару игр, чтобы было понимание.
Поеду ли я на ЧМ-2022 в качестве зрителя? У меня есть большое желание посмотреть пару игр сборной Дании, у них будут интересные матчи. Они предстоящие наши соперники по группе. В марте уже будем играть с ними в отборе на Евро. Хотелось бы, как говорится в верхней точке посмотреть на фаворита нашей группы", — цитирует Адиева Vprognoze.ru.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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