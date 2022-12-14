Агент иранского вратаря Бейранванда рассказал о самочувствии игрока после травмы, полученной в игре с Англией

Фаршид Карими, который является агентом голкипера сборной Ирана Алиреза Бейранванда, рассказал о состоянии здоровья футболиста после травмы, полученной в матче чемпионата мира против сборной Англии.

«Когда он сломал нос в игре против Англии, мы сильно переживали за него. Алиреза очень хотел принять участие в чемпионате мира и помочь сборной Ирана, поэтому принял решение играть против сборной США через боль. Сейчас ему гораздо лучше, он уже может принимать участие в матчах за свой клуб», — приводит слова Карими Metaratings.ru.

В начале первого тайма матча с Англией Бейраванд на выходе неудачно врезался в своего же защитника Маджида Хоссейни. Вратарю остановили кровь из носа. Вначале Бейраванд решил остаться и продолжить матч, но почти сразу же показал, что ему все-таки нужна замена, его унесли на носилках.

Сборная Ирана не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре.