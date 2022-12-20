Стрепетов: «Можно назвать тройку игроков, которые украсили чемпионат мира — это Месси, Мбаппе и Модрич»

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился мнением о чемпионате мира-2022, который прошел в Катаре.

«Можно назвать тройку игроков, которые украсили чемпионат мира — это Месси, Мбаппе и Модрич, такие «три М». Отмечу, что турнир «разогнался» только к четвертьфиналам. В группах были сенсации, многие команды приехали неготовыми, кто-то «выезжал» на счет «физики». Только Бразилия показывала красивый и яркий футбол, все остальное — дисциплина, самоотдача, борьба, самоотверженность. Ближе к 1/8 стало интересно — мы посмотрели красивые Португалию и Бразилию, яркую игру Японии и Хорватии, Франция красиво «проехалась» по Польше. Так что к четвертьфиналам многие «разбежались», и эти игры уже начали доставлять настоящее удовольствие. С этой стадии пошел настоящий чемпионат мира. Вспомнить хотя бы матч французов с Англией... В финале все, включая спонсоров, уже нацеливались на матч Бразилии с Францией, а про Аргентину особо и не было разговоров. Только игра Месси тащила ее вперед», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).