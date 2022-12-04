Англия — Сенегал: Хендерсон открыл счет в матче

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала — 1:0.

Игрок отличился на 38-й минуте встречи. Кейн из центра отдал пас на ход Беллингему, тот с бровки выполнил передачу в центр штрафной, откуда Хендерсон в касание отправил мяч в ворота.

Этот гол стал для Хендерсона первым на ЧМ-2022.