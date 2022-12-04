Англия — Сенегал: Кейн удвоил преимущество англичан

Нападающий сборной Англии Харри Кейн удвоил преимущество своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала — 2:0.

Форвард отличился на 45+2-й минуте встречи.

Кейн забил свой первый гол на ЧМ-2022.