Англия — США: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Матч чемпионата мира в Катаре.

В пятницу, 25 ноября, сборная Англии сыграет против США в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в рамках товарищеской встречи (3:0) в 2018 году. В 2010-м Англия и США сыграли вничью (1:1) на групповой стадии чемпионата мира в ЮАР.

Сборные играют в группе В вместе с такими сборными, как Уэльс и Иран.

Следить за матчем Англия — США вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке