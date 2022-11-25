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Сегодня, 20:30

Англия — США: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Харри Кейн и Бакайо Сака празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press
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Матч чемпионата мира в Катаре.

В пятницу, 25 ноября, сборная Англии сыграет против США в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в рамках товарищеской встречи (3:0) в 2018 году. В 2010-м Англия и США сыграли вничью (1:1) на групповой стадии чемпионата мира в ЮАР.

ЧМ-2022: 25&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Нидерланды против Эквадора, Англия — США. Онлайн-трансляция 25 ноября

Сборные играют в группе В вместе с такими сборными, как Уэльс и Иран.

Следить за матчем Англия — США вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
США

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
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