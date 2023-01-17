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Сегодня, 22:09

Арбитр Щетинин: «На ЧМ-2022 судьи в среднем могли пять бокалов пива выпить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Австралийский арбитр Антон Щетинин, который работал на чемпионате мира-2022 в Катаре рассказал, как судьи проводили свободное время.

«Снимали напряжение в баре. В среднем пять бокалов пива вполне могли выпить. Сидишь, общаешься, смотришь футбол — почему не отдохнуть, если знаешь, что не получишь назначение в течение нескольких дней? Если ты с утра после бара готов пробежать тренировку — флаг в руки», — приводит слова Щетинина Sport24.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем, которого стала сборная Аргентины. В финале турнира команда переиграла Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-17-arbitr-shchetinin-o-chm-v-katare-sudi-mogli-vypit-po-5-bokalov-piva-no-anglichane-okazalis-slabenkiye
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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