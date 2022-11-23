Ари сравнил организацию ЧМ-2018 и турнира 2022 года: «В России было лучше, чем в Катаре»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари высказался о политизации чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я действительно не знаю всех подробностей, но считаю, что это из-за страны, в которой своя культура. За организацию отвечает ФИФА, она выбирает страну и не проверяет все это перед турниром. Крупнейший чемпионат мира не может ограничиваться! Это шоу сопровождает мир», — приводит Metaratings.ru слова Ари.

Футболист сравнил организацию чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

«Так что, на мой взгляд, если сравнивать организацию чемпионата мира в Катаре и России, то в России было лучше! Россия — большая страна, очень организованная и красивая. Она очень похожа на Бразилию во многих либеральных вещах. Как в России, так и в Бразилии очень много красивых мест для посещения, а в середине года очень жарко! Очень красивые люди, много вариантов еды! Те, кто не знал Россию до мундиаля, но приехал на турнир, очень хорошо отзываются о стране», — подчеркнул Ари.