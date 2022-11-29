ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы A: Нидерланды и Сенегал вышли в плей-офф

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира-2022 в группе A. Сенегал обыграл Эквадор (2:1) и вместе с Нидерландами, которые победили Катар (2:0), вышел в плей-офф.