ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 2 декабря

Тринадцатый игровой день чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Сербия проведет матч против Швейцарии и другие встречи.

Группа G

Группа H

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