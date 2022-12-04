Де Лигт прокомментировал свою роль в сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт поделился мнением о своей роли запасного на чемпионате мира в Катаре.

«Честно говоря, на этом чемпионате мира я сыграл больше, чем ожидал. Я ожидал, что не сыграю вовсе. У меня нет проблем со здоровьем. Возможно, тренер не видит меня в составе. Я этого ожидал. Знаю свою роль в команде и усердно тренируюсь каждый день, чтобы стать ее важной частью», — цитирует де Лигта The Athletic.

Футболист пока сыграл один полный матч на турнире.

9 декабря Нидерланды сыграют с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2022. Начало встречи — в 22.00.