Эриксен признался, что был удивлен победой Франции над Австралией

Сегодня, 08:29
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признался, что его удивила победа сборной Франции в матче первого тура ЧМ-2022 с Австралией (4:1).
Футболист считает, что сборная Дании готова к матчу с французами и ничто не будет их отвлекать от ближайшей встречи.
Игра Франция — Дания состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 19:00.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования