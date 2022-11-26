Эриксен признался, что был удивлен победой Франции над Австралией

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признался, что его удивила победа сборной Франции в матче первого тура ЧМ-2022 с Австралией (4:1).

Футболист считает, что сборная Дании готова к матчу с французами и ничто не будет их отвлекать от ближайшей встречи.

Игра Франция — Дания состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 19:00.