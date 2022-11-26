ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 26 ноября

Седьмой игровой день чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

26 ноября, суббота

Группа С

Группа D

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке