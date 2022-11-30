Фернандес стал самым молодым игроком Аргентины после Месси, который вышел в старте ЧМ

Полузащитник Энцо Фернандес стал самым юным футболистом сборной Аргентины, который вышел в стартовом составе, после Лионеля Месси, сообщает Opta Sport. В эти минуты команда играет в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 против Польши.

На данный момент Энцо Фернандесу 21 год и 317 дней. В 2006 году Месси вышел в старте аргентинцев на матч с Нидерландами. Тогда ему было 18 лет и 362 дня.

Игра стартовала в 22.00 по московскому времени. Счет к 43-й минуте — 0:0.