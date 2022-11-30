Голкипер сборной Польши Щенсны отбил пенальти во втором матче ЧМ-2022 подряд

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны отбил пенальти в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 против Аргентины.

В конце первого тайма он справился с ударом лидера аргентинской сборной Лионеля Месси.

Отметим, что Щенсны отбил пенальти во втором матче ЧМ-2022 подряд.

Ранее он выручил свою команду в матче второго тура с Саудовской Аравией (2:0).