Фернандеш — об отставке Сантуша: «Вы вернули «маленькой» стране веру в то, что она может быть среди «больших»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на отставку Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии.

«Спасибо вам за возможность представлять нашу страну и за доверие к нам на протяжении последних лет. Как португалец, благодарю вас за то, что вы вывели сборную на первое место в Европе и вернули «маленькой» стране веру в то, что она может быть среди «больших». Были моменты славы и радости, а также печали и разочарования, но история сотворена и навсегда останется в сердцах всех португальцев», — написал футболист в своих социальных сетях.

68-летний специалист возглавлял сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.