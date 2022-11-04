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Сегодня, 11:10

ФИФА обратилась к командам — участникам чемпионата мира-2022 с просьбой не политизировать турнир

Руслан Минаев
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ФИФА обратилась к участникам чемпионата мира-2022 с просьбой не политизировать международный турнир в Катаре. С заявлением выступили президент организации Джанни Инфантино и генеральный секретарь Фатма Самура.

«Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и мы в равной степени понимаем, что во всем мире существует множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться в каждую идеологическую или политическую битву. В ФИФА мы стараемся уважать все мнения и убеждения, не преподнося моральных уроков остальному миру», — цитирует Инфантино и Самуру Sky Sports.

Ранее издание BBC сообщило, что ФИФА может отстранить Тунис от ЧМ-2022 из-за вмешательства государства. Недавно министр молодежи и спорта страны Камель Дегиш отметил, что может распустить Федерацию футбола Туниса. В ФИФА считают такие заявления попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны. Сборная Туниса в групповом турнире ЧМ-2022 сыграет с Данией, Австралией и Францией.

В Иране не останавливаются массовые протесты, которые начались в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. Сборная Ирана попала в группу с Англией, США и Уэльсом.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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