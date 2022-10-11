ФИФА заплатит клубам 209 миллионов долларов за участие игроков в ЧМ-2022

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ФИФА заплатит клубам 209 миллионов долларов за участие их игроков в чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщила пресс-служба федерации.
В частности, каждый клуб будет получать 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболиста в расположении национальной сборной на турнире.
В организации напомнили, что после проведения ЧМ-2018 выплаты получили 416 клубов.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования