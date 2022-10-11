ФИФА заплатит клубам 209 миллионов долларов за участие игроков в ЧМ-2022

ФИФА заплатит клубам 209 миллионов долларов за участие их игроков в чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщила пресс-служба федерации.

В частности, каждый клуб будет получать 10 тысяч долларов за каждый день пребывания футболиста в расположении национальной сборной на турнире.

В организации напомнили, что после проведения ЧМ-2018 выплаты получили 416 клубов.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.