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Сегодня, 21:13

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу опроверг слухи о различных запретах во время турнира

Алина Савинова

Оргкомитет чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре опроверг информацию о многочисленных запретах во время проведения соревнований.

«Изображения, распространяемые в социальных сетях, взяты не из официальных источников и содержат фактически неверную информацию. Мы настоятельно призываем болельщиков и посетителей полагаться на официальные источники от организаторов турнира в отношении поездки и советов насчет чемпионата мира 2022 года в Катаре. Высший комитет по организации чемпионата мира и ФИФА вскоре выпустят обширное руководство для болельщиков, которое опровергнет многие из распространяемых сведений», — приводят РИА Новости слова оргкомитета со ссылкой на официальные социальные сети организации.

Ранее в интернете появилась информация, в которой были перечислены различные запреты на ЧМ-2022 по футболу: алкоголь, ЛГБТ, непристойное поведение, сквернословие, богохульство, громкая музыка, свидания и фото людей без их разрешения. Данная информация преподносилась от лица оргкомитета чемпионата мира в Катаре.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221006/futbol-1822081381.html
Футбол
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