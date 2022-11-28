Форвард сборной Сербии Митрович поблагодарил российских фанатов за поддержку на ЧМ-2022

Форвард сборной Сербии Александар Митрович в разговоре с «СЭ» признался, что команда чувствует поддержку российских болельщиков на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Чувствуете ли вы поддержку российских фанатов?

— Да, мы действительно благодарны за эту поддержку. Это очень важно для такого турнира, как этот. Мы знаем, что они нас поддерживают и очень благодарны россиянам.

Сегодня, 28 ноября, сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3). После двух туров группового этапа чемпионата мира-2022 команда занимает четвертое место в группе G (1 очко).