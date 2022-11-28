Полузащитник сборной Сербии Груйич разочарован ничьей с Камеруном на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич прокомментировал ничью в матче против Камеруна (3:3) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Все игроки разочарованы. Мы хотели заработать три очка, начать этот турнир с побед. Тяжело это принять. Это футбол. При счете 3:1 мы должный контролировать игру в защите, сдерживать контратаки. Мы не показали на поле того, что выучили в последние несколько дней. Будем смотреть игру Бразилии и надеяться, что она победит Швейцарию», — сказал Груйич «СЭ».

Команды набрали по 1 очку и замыкают группу G. Лидируют Бразилия и Швейцария (по 3 очка), которые сыграют сегодня в 19.00 мск.