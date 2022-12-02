Сборные Ганы и Уругвая назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Ганы и Уругвая проведут матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионат мира-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Гана: Зиги, Сейду, Баба, Амарти, Салису, Салис, Парти, А. Айю, Дж. Айю, Кудус, Иньяки Уильямс.

Уругвай: Рочет, Варела, Хименес, Коатес, Оливера, Пельистри, Бентанкур, Вальверде, Де Арраскаэта, Нуньес, Суарес.