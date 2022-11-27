Хорватия — Канада: Ливайя удвоил преимущество хорватов

Нападающий сборной Хорватии Марко Ливайя забил на 44-й минуте матча с Канадой на чемпионата мира в Катаре — 2:1.

Ливая низом с линии штрафной отправил мяч в правый нижний угол ворот.