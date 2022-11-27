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Сегодня, 19:46

Хорватия — Канада: Ливайя удвоил преимущество хорватов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Хорватии Марко Ливайя забил на 44-й минуте матча с Канадой на чемпионата мира в Катаре — 2:1.

Ливая низом с линии штрафной отправил мяч в правый нижний угол ворот.

Чемпионат мира. Группа F
27 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
4:1
Канада

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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26%

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Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

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22%

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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