Илон Маск посетил финал чемпионата мира по футболу в Катаре

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск посетил финал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Он пришел на стадион «Лусаил», где проходит решающий матч мирового первенства.

18 декабря в финале ЧМ-2022 играют команды Аргентины и Франции.

Ранее Маск признавался, что болел за сборную Марокко и поздравлял ее с успешным выступлением на ЧМ.