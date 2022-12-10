Фабрицио Романо о смерти журналиста Уола на ЧМ-2022: «Я шокирован, в этом невозможно поверить»

Известный инсайдер Романо шокирован новостью о смерти журналиста Уола на ЧМ-2022

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на новость о смерти своего коллеги — американского журналист Гранта Уола.

Обозреватель CBS Sports умер во время матча ? финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной.

«Шокирован новостями о Гранте Уоле. Душераздирающе, в это невозможно поверить. Я всем сердцем с семьей, друзьями и супругой. Он был превосходным парнем и журналистом.

Грустный и потрясенный.

Покойся с миром, Грант», — написал Романо на своей странице в Twitter.

Гранту Уолу было 48 лет.