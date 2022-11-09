Кака: «Жаль, что Кварацхелия и Холанн не сыграют на чемпионате мира в Катаре»

Кака сожалеет, что не увидит Кварацхелию и Холанна на чемпионате мира

Экс-игрок сборной Бразилии Кака поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«[Кварацхелия] очень хорош, приятный сюрприз. Жаль, что он и Холанн не сыграют на чемпионате мира в Катаре. Фантазия всегда удивляет. Игрок, который находит решение там, где остальные не его не видят — имеет значение», — цитирует экс-игрока «Милана» и «Реала» La Gazzetta dello Sport.

Сборные Грузии и Норвегии не смогли отобраться для участия в ЧМ-2022. Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.