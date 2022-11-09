Сон Хын Мин сыграет на ЧМ-2022, несмотря на травму

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сыграет за сборную Кореи на чемпионате мира-2022, несмотря на травму глаза. 30-летний игрок получил повреждение глазницы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1). 5 ноября он перенес операцию.

«Я не могу дождаться момента, когда смогу представить свою сборную на ЧМ-2022. Увидимся в Катаре!» — написал корейский вингер в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Сон провел 19 матчей за «Тоттенхэм», забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Кореи сыграет в группе с Уругваем, Ганой и Португалией. Первый матч корейцы проведут 24 ноября против Уругвая (начало в 16.00 мск).