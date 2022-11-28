Камерунский футболист снова сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом

Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа снова вышел на матч чемпионата мира-2022 с российским флагом на бутсах. На этот раз он появился на поле в игре против Сербии.

24 ноября футболист играл в таких бутсах в матче первого тура группового турнира с командой Швейцарии (0:1). После встречи Ондуа заявил, что это знак уважения к стране, в которой он вырос.

Ранее стало известно, что ФИФА не станет наказывать Ондуа за этот жест.