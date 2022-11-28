Стюарды не пускали болельщиков на матч группового турнира ЧМ-2022 Камерун — Сербия, сообщает корреспондент «СЭ».

Как удалось выяснить позже, у стадиона скопились люди без билетов.

Впрочем, после того как стюарды обнаружили множество свободных мест на стадионе — людей с билетами все же начали пускать на матч.