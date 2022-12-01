Канада — Марокко: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Марокко обыграла Канаду в матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2022 — 2:1.

У марокканцев отличились Хаким Зиеш и Юссеф Эн-Несири. Единственный гол канадцев — на счету защитника сборной Марокко Найефа Агерда, который забил в свои ворота.

Видеообзор матча Канада — Марокко

Благодаря победе сборная Марокко вышла в 1/8 финала ЧМ-2022 с первого места в группе F с 7 очками в 3 матчах. Вторую строчку в группе заняла Хорватия с 5 очками, Бельгия стала третьей с 4 очками. Канада заняла последнее, четвертое место, проиграла все 3 матча на турнире и не набрала ни одного очка.